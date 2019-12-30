Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanı Korkmaz'ın babası son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanı Korkmaz'ın babası son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanı Korkmaz'ın babası son yolculuğa uğurlandı

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz'ın babası emekli başkomiser Hidayet Korkmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanı Korkmaz'ın babası son yolculuğa uğurlandı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz'ın babası emekli başkomiser Hidayet Korkmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Korkmaz'ın cenazesi, Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey köyündeki evinden alınarak köy camisine getirildi.

Camideki törende, Korkmaz'ın oğlu Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz taziyeleri kabul etti.

Törene katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı da Korkmaz'ın yakınlarına başsağlığı diledi.


Hidayet Korkmaz'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:50 Kaynak: AA
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