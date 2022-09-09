DEAŞ'ın üst düzey yöneticisinin dikkat çeken ifadesi! Türkiye'de yakalanmıştı

Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

ÖRGÜTE KATILMADAN ÖNCE DİN ALİMLİĞİ YAPIYORMUŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı tarafından sorgulanan şüpheli, ifadesinde örgüte katılmadan önce Irak'ta din alimliği yaptığını söyledi.

BAĞDADİ'NİN TALİMATI ÜZERİNE ÖRGÜTE KATILMIŞ

Şüpheli, öğrencilerinden birinin, örgütün sözde askeri kanat sorumlusu olan Ebu Müslim El Türkmani kod adlı kişinin oğlu olduğunu belirtti. Örgüt elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin, 2012 yılında bu kişi aracılığıyla örgüte biat etmesi talimatının verildiğini kaydeden şüpheli, böylece Musul'da örgüte katıldığını ifade etti.

ÖRGÜTTE BAKANLIK YAPMIŞ

Şüpheli, örgütte "Üstad Zeyd" kod adını kullandığını kabul ederken, 2014 yılında DEAŞ'ın Musul'u ele geçirmesinden sonra örgütün eğitim bakanı yapıldığını söyledi. Bir süre sözde eğitim bakanlığı yapan şüpheli, daha sonra da sözde adalet bakanlığı yaptığını kaydetti. Örgütte lider hatta "halife" konumunda bir kişi olabileceğini hissettiğini bildiren şüpheli, o dönem halifenin yardımcısı konumundaki kişinin kendisinin emrine verildiğini anlattı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEDİ

Avukat eşliğinde yaklaşık 6 saat ifade veren şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan etti.