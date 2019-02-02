Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Arasında Parmak İzi Paylaşımı Sayesinde 2...

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Arasında Parmak İzi Paylaşımı Sayesinde 2...

1 saat önce

IHAAW090947-ASA/02-02-2019- Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında parmak izi paylaşımı sayesinde 2 bin 765 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Arasında Parmak İzi Paylaşımı Sayesinde 2..., System.String[]
IHAAW090947-ASA/02-02-2019

- Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında parmak izi paylaşımı sayesinde 2 bin 765 faili meçhul olay aydınlatıldı. Ayrıca FETÖ, PKK terör örgütlerine ait örgütsel materyallerden elde edilen 15 binden fazla parmak izi de emniyet ve jandarmanın ortak parmak izi sistemine kaydedildi. 02.02.2019 09: 09: 47 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:37 Kaynak: İHA

Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa
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