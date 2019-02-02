Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Arasında Parmak İzi Paylaşımı Sayesinde 2...
1 saat önce
IHAAW090947-ASA/02-02-2019- Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında parmak izi paylaşımı sayesinde 2 bin 765 faili meçhul olay aydınlatıldı.
IHAAW090947-ASA/02-02-2019
- Emniyet Genel Müdürlüğü
ile Jandarma
Genel Komutanlığı arasında parmak izi paylaşımı sayesinde 2 bin 765 faili meçhul olay aydınlatıldı. Ayrıca FETÖ, PKK
terör örgütlerine ait örgütsel materyallerden elde edilen 15 binden fazla parmak izi de emniyet ve jandarmanın ortak parmak izi sistemine kaydedildi. 02.02.2019 09: 09: 47 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:37 Kaynak: İHA
Yatak Odasında Kocasını Öldüren Kadından Kan Donduran İfade: Benden Sapıkça İsteklerde Bulundu
Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı
Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı
Adliyeye Giden İki Kardeş Tartışma Yaşadıkları Polislere Tahralarla Saldırdı