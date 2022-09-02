Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.... - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr....

02.09.2022 08:27
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr....

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi, Necip Hablemitoğlu, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.... - Son Dakika
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