Bakan Soylu, yakalanan firari zanlı Levent Göktaş'ın iade süreci hakkında konuştu: Ya deport edilecek, ya da mahkeme süreci olacak

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi, Necip Hablemitoğlu, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.... - Son Dakika

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