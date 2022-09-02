Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı

02.09.2022 09:04

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.

(İHA)

YORUMLAR
500
Bakan Soylu, yakalanan firari zanlı Levent Göktaş'ın iade süreci hakkında konuştu: Ya deport edilecek, ya da mahkeme süreci olacak Bakan Soylu, yakalanan firari zanlı Levent Göktaş'ın iade süreci hakkında konuştu: Ya deport edilecek, ya da mahkeme süreci olacak Kırmızı bültenle aranan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı Kırmızı bültenle aranan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı Uyuşturucuyla mücadelede 'kimyasal parmak izinin tespiti' önemli avantaj sağlıyor Uyuşturucuyla mücadelede 'kimyasal parmak izinin tespiti' önemli avantaj sağlıyor
Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Necip Hablemitoğlu, Levent Göktaş, Bulgaristan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:58 Sosyal medyayı sallayan "Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de" haberini yapan muhabirin işine son verildi!
14:50 Tek kelimelik paylaşımlar Twitter'ı sardı! İşte Türk siyasilerin kelimeleri...
14:13 Oyuncu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi! Düğünden kareleri siyah beyaz paylaşması dikkat çekti
14:02 Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri...
14:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Şık'a sert sözler: Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez
13:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıları göreve iade vaadine Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Bu milleti aldatmaktır
13:57 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek kelimelik paylaşımı olay oldu
13:56 Çiftlik Bank dolandırıcısı Tosuncuğun ağabeyinden "İdam edilsinler" diyen mağdura skandal yanıt
13:51 Bakan Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar: Türkiye büyümeye devam ediyor
13:49 İBB duyurdu! Cevizlibağ Metrobüs Durağı Söğütlüçeşme yönüne kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 15:09:18. #1.11#
SON DAKİKA: Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement