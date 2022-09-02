Seçim gecesini ilk kez böyle anlattı: Bunları söyleseydim 1 milyon kişi CHP'yi yakardı

Bakan Soylu, yakalanan firari zanlı Levent Göktaş'ın iade süreci hakkında konuştu: Ya deport edilecek, ya da mahkeme süreci olacak

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Necip Hablemitoğlu, Levent Göktaş, Bulgaristan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı - Son Dakika

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