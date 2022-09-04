Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda; Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye 'ye giriş yapan ve PKK/KCK'nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki Delil kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, İstanbul, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › PKK/KCK'nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki Delil kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da... - Son Dakika

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