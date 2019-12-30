Emniyet Genel Müdürlüğü: "İzmir'in Torbalı ilçesinde, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü ve Torbalı Devlet... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürlüğü: 'İzmir'in Torbalı ilçesinde, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü ve Torbalı Devlet... - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü: "İzmir'in Torbalı ilçesinde, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü ve Torbalı Devlet...

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü: "İzmir'in Torbalı ilçesinde, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü ve Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun eşinin cinayet zanlısı E. Y., İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışma sonucu, yaralı olarak yakalanmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü:

Emniyet Genel Müdürlüğü: " İzmir'in Torbalı ilçesinde, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü ve Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun eşinin cinayet zanlısı E. Y., İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışma sonucu, yaralı olarak yakalanmıştır. Zanlıya yardım ve yataklık yapan S. D. ve M.Ö. gözaltına alınmıştır. Ayrıca zanlıyı yakalama çalışmasında bir polis memurumuzda yaralanmıştır." - ANKARA

Torbalı Devlet Hastanesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı
Öldü sandığı babasını yıllar sonra e-devlet sayesinde buldu İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin detayları gün yüzüne çıktı! Caninin 17 sabıkası var Cezaevindeki kocasıyla sokakta karşılaştı! Kanlar içinde teyzesinin evine kaçtı

Son Dakika Haberleri
19:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Moldova'daki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz - Son Dakika Haber
19:49 Ümraniye'de şiddetli rüzgarda evin çatısı uçtu - Son Dakika Haber
19:47 ABD basını Türkiye'nin Libya hamlesini dünyaya böyle duyurdu: Cephede işler değişecek - Son Dakika Haber
19:47 Avcılar'da şiddetli rüzgarda iskele koptu - Son Dakika Haber
19:45 Hindistan Başbakanı Modi'nın ofisinde korkutan yangın - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 19:57:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyet Genel Müdürlüğü: "İzmir'in Torbalı ilçesinde, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü ve Torbalı Devlet... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]