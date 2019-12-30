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Emniyet Genel Müdürlüğü: "İzmir'in Torbalı ilçesinde, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü ve Torbalı Devlet...
6 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğü: "İzmir'in Torbalı ilçesinde, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü ve Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun eşinin cinayet zanlısı E. Y., İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışma sonucu, yaralı olarak yakalanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:16 Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü: " İzmir'in Torbalı ilçesinde, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü ve Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun eşinin cinayet zanlısı E. Y., İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışma sonucu, yaralı olarak yakalanmıştır. Zanlıya yardım ve yataklık yapan S. D. ve M.Ö. gözaltına alınmıştır. Ayrıca zanlıyı yakalama çalışmasında bir polis memurumuzda yaralanmıştır." - ANKARA
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