Ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur uygulaması yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek her alanda görünür olunması başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak 26 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye Güven Huzur-(2022/3) uygulaması yapıldı.

Metruk binalar, park- bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevrelerinde, 47 bin 102 personel ve 177 dedektör köpeği ile 13 bin 68 noktada uygulama gerçekleşti.

Türkiye Güven Huzur-(2022/3) uygulamasında; 6 bin 612 metruk bina ve 5 bin 393 park-bahçe kontrol edildi. 16 bin 621 umuma açık yer denetlendi, denetimlerde 20 umuma açık yere işlem yapıldı.

Uygulamada, 821 aranan şahıs yakalandı, 4'ü çocuk olmak üzere toplam 16 kayıp şahıs bulundu.

Ülke genelinde gerçekleşen uygulamada; 151 bin 606 araç kontrol edildi, 12 bin 888 araca işlem yapıldı. 475 araç trafikten men edilirken, 33 aranan araç tespit edildi.

Uygulamada; çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2.767 paket kaçak sigara ve 6 litre kaçak içki ele geçirildi. - ANKARA