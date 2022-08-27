Güven Huzur Operasyonu'nda Aranan 821 Şüpheli ile 4'ü Çocuk 16 Kayıp Kişi Bulundu - Son Dakika
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Güven Huzur Operasyonu'nda Aranan 821 Şüpheli ile 4'ü Çocuk 16 Kayıp Kişi Bulundu

27.08.2022 19:24
Güven Huzur Operasyonu'nda Aranan 821 Şüpheli ile 4'ü Çocuk 16 Kayıp Kişi Bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere dün ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamada, 821 aranan şüpheli yakalanırken, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 16 kayıp kişi bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere dün ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamada; 821 aranan şüpheli yakalanırken, 4'ü çocuk olmak üzere toplam 16 kayıp kişi bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından dün başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" adıyla denetimler yapıldı.

13 BİN 68 NOKTADA UYGULAMA GERÇEKLEŞTİ

Metruk binalar, park- bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevrelerinde 47 bin 102 personel ve 177 detektör köpeği ile 13 bin 68 noktada uygulama gerçekleştirildi.

4'Ü ÇOCUK OLMAK ÜZERE TOPLAM 16 KAYIP KİŞİ BULUNDU

Türkiye Güven Huzur uygulamasında; 6 bin 612 metruk bina ve 5 bin 393 park-bahçe kontrol edildi. 16 bin 621 umuma açık yer denetlendi. Denetimlerde 20 umuma açık yere işlem yapıldı. Uygulamada, 821 aranan şüpheli yakalandı, 4'ü çocuk olmak üzere toplam 16 kayıp kişi bulundu.

475 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLİRKEN 33 ARANAN ARAÇ BULUNDU

Ülke genelinde gerçekleştirilen uygulamada; 151 bin 606 araç kontrol edildi, 12 bin 888 araca işlem yapıldı. 475 araç trafikten menedilirken, 33 aranan araç tespit edildi. Uygulamada; çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2 bin 767 paket kaçak sigara ve 6 litre kaçak içki ele geçirildi.

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Kaynak: ANKA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güven Huzur Operasyonu'nda Aranan 821 Şüpheli ile 4'ü Çocuk 16 Kayıp Kişi Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güven Huzur Operasyonu'nda Aranan 821 Şüpheli ile 4'ü Çocuk 16 Kayıp Kişi Bulundu - Son Dakika
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