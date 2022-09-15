Tuzla Orhanlı Mahallesi 'nde de bir depo ve kamyona yönelik operasyonda bidonlar içinde sahte alkollü içki yapımında kullanılan 10,5 ton etil alkol ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Zincir operasyon kapsamında Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde bir depoya yapılan baskında 750 şişe sahte içki ve 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Türkiye, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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