Bunun üzerine Adana 'dan kargo yoluyla 66 ildeki 2 bin 110 adrese sahte alkol gönderildiğini tespit eden KOM ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KOM Daire Başkanlığı , 21 Ağustos'ta sahte alkol nedeniyle Van 'da 4 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kargoyla sahte alkol gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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