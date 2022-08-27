Kargoyla sahte alkol gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kargoyla sahte alkol gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

27.08.2022 13:52
Kargoyla sahte alkol gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, kargo yoluyla 66 ildeki 2 bin 110 adrese sahte alkol gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, kargo yoluyla 66 ildeki 2 bin 110 adrese sahte alkol gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KOM Daire Başkanlığı, 21 Ağustos'ta sahte alkol nedeniyle Van'da 4 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bunun üzerine Adana'dan kargo yoluyla 66 ildeki 2 bin 110 adrese sahte alkol gönderildiğini tespit eden KOM ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur uygulaması yapıldı Ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur uygulaması yapıldı Kargo yoluyla sahte alkol gönderen 2 şahıs gözaltına alındı Kargo yoluyla sahte alkol gönderen 2 şahıs gözaltına alındı
Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kargoyla sahte alkol gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kargoyla sahte alkol gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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