Kargoyla sahte alkol gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, kargo yoluyla 66 ildeki 2 bin 110 adrese sahte alkol gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KOM Daire Başkanlığı, 21 Ağustos'ta sahte alkol nedeniyle Van'da 4 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.
Bunun üzerine Adana'dan kargo yoluyla 66 ildeki 2 bin 110 adrese sahte alkol gönderildiğini tespit eden KOM ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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