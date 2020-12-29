Emniyet Genel Müdürlüğü kış lastiği kullanımının zorunluluğuna ilişkin hatırlatmada bulundu - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü kış lastiği kullanımının zorunluluğuna ilişkin hatırlatmada bulundu
29.12.2020 13:19
Emniyet Genel Müdürlüğü, yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmanın yasal zorunluluk olduğunu hatırlattı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmanın yasal zorunluluk olduğunu hatırlattı.
Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak yasal bir zorunluluktur. Hayatınızı riske atmayın! Yolunuza güvenle bakın!" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca paylaşımda, bazı dizi ve film oyuncularının, kış lastiği kullanımının önemine ilişkin mesajlar verdiği video da yer aldı.
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