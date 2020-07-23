Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında, Mobil Plaka Tanıma Sistemlerinin (MPTS) etkin şekilde kullanılması talimatı verdi.

Aktaş başkanlığında Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen binasında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, emniyet genel müdür yardımcıları ve başkanlar bizzat, daire başkanları, il emniyet müdürleri ve polis moral eğitim merkezi müdürleri ise video konferans yöntemiyle katıldı.

Aktaş, toplantıdaki konuşmasına, yakın zamanda şehit olan personele Allah'tan rahmet, yaralı personele ise acil şifa dileyerek başladı.

"Terör örgütü PKK ile mücadelede her şeyden önce mevsim itibarıyla çok hareketli bir dönemden geçiyoruz." diyen Aktaş, geçen yıla göre örgüte katılımın çok düşük olduğunu, ikna yoluyla teslim olanların sayısını artıracaklarını ifade etti.

Yasa dışı yollarla sınırdan geçiş eğilimlerinin olduğuna dikkati çeken Aktaş, hem iç güvenlik hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılımı açısından kaçak göçmenlerin ülkeye girişlerinin durdurulmasının önemli olduğunu söyledi.

"FETÖ örgüt yapısını canlı tutma çabasında"

Mehmet Aktaş, "FETÖ, örgüt yapısını canlı tutma çabası içinde. Sosyal medya üzerinden her olayı manipüle ederek etkili olma çabası var. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız bu konuda çok başarılı faaliyetler yürütüyor. Yakın bir şekilde takip etmemizde fayda var." diye konuştu.

Yaklaşan Kurban Bayramı için alınacak tedbirlerin önemini vurgulayan Aktaş "Bayramla ilgili güvenlik ve trafik tedbirlerimizi sahada uygulayacağız. Trafik başta olmak üzere tüm tedbirlerimizi alalım. Hem güvenlik, asayiş hem trafik hem de pandemiyle ilgili alacağımız tedbirlerin hazırlığını yapalım. Arkadaşlarımızın yol uygulama noktalarını ziyaret etmeleri hem görevli personele moral olması açısından hem de işini daha ciddiyetle yapması açısından önemlidir. Mobil Plaka Tanıma Sistemlerimiz (MPTS) var. Bunları da etkin bir şekilde kullanalım." şeklinde konuştu.

"İstanbul Emniyeti'ni personel açısından destekleyeceğiz"

Ayasofya Camisi'nde uzun zaman sonra yarın ilk cuma namazının kılınacağını ve çok sayıda kişinin burada olacağını anımsatan Aktaş, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü personel açısından destekleyeceğiz. Biz de orada olacağız. Ayasofya'nın tekrar cami haline getirilmesinin İslam alemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.