Emniyet Genel Müdürlüğü korona virüs dolandırıcılarına karşı uyardı - Son Dakika

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Emniyet Genel Müdürlüğü korona virüs dolandırıcılarına karşı uyardı
23 dakika önce
Emniyet Genel Müdürlüğü, korona virüs taraması bahanesiyle dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:15 Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü, korona virüs taraması bahanesiyle dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Korona virüs risk taraması Alo 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112-155-155 haber vermesini bekliyoruz" denildi. - ANKARA
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