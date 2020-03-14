Emniyet Genel Müdürlüğü korona virüs dolandırıcılarına karşı uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürlüğü korona virüs dolandırıcılarına karşı uyardı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü korona virüs dolandırıcılarına karşı uyardı

23 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, korona virüs taraması bahanesiyle dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü korona virüs dolandırıcılarına karşı uyardı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü, korona virüs taraması bahanesiyle dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.


Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Korona virüs risk taraması Alo 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112-155-155 haber vermesini bekliyoruz" denildi. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:15 Kaynak: İHA
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