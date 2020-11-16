Emniyet Genel Müdürlüğü, Kur'an-ı Kerim yırtan kişinin tespit edildiğini açıkladı - Son Dakika

Sosyal medyadaki paylaşımında Kur'an-ı Kerim yırtan kişinin 11 suç kaydıyla aranan bir firari olduğunun saptandığı, Rusya'da yaşadığının belirlendiği ve yakalanıp iade edilmesi için yasal girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, bugün sosyal medyada gündeme gelen bir videoda, dini değerleri alenen aşağılayan ve Kur'an-ı Kerim'i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya'da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.