Egm: Mersin'deki Terör Saldırısıyla İlgili Paylaşım Yapan 22 Sosyal Medya Kullanıcısı Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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Egm: Mersin'deki Terör Saldırısıyla İlgili Paylaşım Yapan 22 Sosyal Medya Kullanıcısı Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

27.09.2022 18:30
Egm: Mersin'deki Terör Saldırısıyla İlgili Paylaşım Yapan 22 Sosyal Medya Kullanıcısı Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mersin’de polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili paylaşım yapan 22 sosyal medya kullanıcısı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili paylaşım yapan 22 sosyal medya kullanıcısı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevini hedef alan ve bir polisin şehit olmasıyla sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili paylaşımda bulunan 22 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldığı duyuruldu. Emniyet'in açıklaması şöyle:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 26 Eylül 2022 tarihinde Mersin/Mezitli'de polisevine yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya platformlarında halkın sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 22 hesap yöneticisinin tespiti yapılmıştır.

Bahse konu şahıslar hakkında adli işlemlere başlanılmıştır."

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Kaynak: ANKA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Egm: Mersin'deki Terör Saldırısıyla İlgili Paylaşım Yapan 22 Sosyal Medya Kullanıcısı Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Egm: Mersin'deki Terör Saldırısıyla İlgili Paylaşım Yapan 22 Sosyal Medya Kullanıcısı Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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