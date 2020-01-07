Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından, ülke genelinde 49 şehirde... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından, ülke genelinde 49 şehirde... - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından, ülke genelinde 49 şehirde...

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından, ülke genelinde 49 şehirde gerçekleştirilen "NarkoNet 5 Operasyonu'nda" 137 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından, ülke genelinde 49 şehirde..., System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından, ülke genelinde 49 şehirde gerçekleştirilen "NarkoNet 5 Operasyonu'nda" 137 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:32 Kaynak: İHA
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