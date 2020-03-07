Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'koronavirüs paylaşımı' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'koronavirüs paylaşımı' açıklaması - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'koronavirüs paylaşımı' açıklaması

6 saat önce

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce, Türkiye'de koronavirüs salgını görüldüğüne dair sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunduğu tespit edilenler hakkında gerekli çalışmaların başlatıldığı duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'koronavirüs paylaşımı' açıklaması, System.String[]

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce, Türkiye'de koronavirüs salgını görüldüğüne dair sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunduğu tespit edilenler hakkında gerekli çalışmaların başlatıldığı duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında Türkiye'de koronavirüs salgını görüldüğüne ilişkin yapılan paylaşımlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın, sosyal medya üzerinde milli ve manevi değerlere saldırı ile sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak yapılan hakaret ve saldırılar ile korku ve panik oluşturarak kamu düzenini bozan paylaşım yapan hesapları tespit etmek amacıyla 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Bu doğrultuda yapılan incelemeler sonucunda, son günlerde dünyada birçok kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs (COVID-19) ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğüne dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yayarak kamuoyunu endişeye düşüren korku ve paniğe sevk eden paylaşımlar tespit edilmiştir. Bu şekilde halkı korkutma amaçlı paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli çalışmalar başlatılmış olup, en kısa süre içerisinde adli mercilere sevki sağlanacaktır. Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz."


Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:37 Kaynak: DHA
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