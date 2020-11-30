Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ödüllü rap müzik yarışması - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 'Narkoyarışma' projesi kapsamında ödüllü rap müzik yarışması düzenlenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu madde bağımlılığının insan sağlığına, insan ilişkilerine ve topluma verdiği olumsuz etkileri ortaya koymak, gençlerin konuya bakış açılarından faydalanmak, birlikte hareket etmek amacıyla uyuşturucu madde kullanımını önlemek ve uyuşturucunun zararlarına dikkat çekmek için "Narkoyarışma" projesi kapsamında ödüllü rap müzik yarışması düzenlenecek. Yarışmaya başvurular "www.rapburada.com" web adresinden yapılabilecek. Eserlerin son teslim tarihi 30 Nisan 2021 olarak açıklanırken, jüri 15 Mayıs 2021'de yapacağı değerlendirme ile kazananları belirleyecek. Yarışmanın sonuçları ise 15 Haziran 2021 günü saat 19.37'de açıklanacak. - ANKARA