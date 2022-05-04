Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "Sessiz İstila" Açıklaması: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "Sessiz İstila" Açıklaması: 2 Gözaltı

04.05.2022 00:18
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "Sessiz İstila" Açıklaması: 2 Gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, YouTube’da yayımlanan “Sessiz İstila” isimli film ile ilgili “İçeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya’da; ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan H.D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır” açıklamasını yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, YouTube'da yayımlanan "Sessiz İstila" isimli film ile ilgili "İçeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya'da; ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan H.D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır" açıklamasını yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Youtube'da yayınlanan "Sessiz İstila" filmi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Youtube isimli video paylaşım platformu üzerinde 'Sessiz İstila' başlıklı kısa filmin yayınlandığı görülmüştür. Bahse konu video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya'da; ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan Militer Doktrin@militerdoktrin1 isimli/rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır."

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriyeli, Sakarya, Youtube, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Sessiz İstila' Açıklaması: 2 Gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "Sessiz İstila" Açıklaması: 2 Gözaltı - Son Dakika
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