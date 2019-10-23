Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tuncay Özkan'ın iddialarına yalanlama
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tuncay Özkan'ın iddialarına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tuncay Özkan'ın iddialarına yalanlama

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ı tehdit edildiği sosyal medya hesabının Emniyet Teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tuncay Özkan'ın iddialarına yalanlama, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ı tehdit edildiği sosyal medya hesabının Emniyet Teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23.10.2019 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın resmi Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda, kendisini sosyal medyadan tehdit eden "jitem.akrep" isimli sosyal medya kullanıcısının polis olabileceği yönünde beyanına rastlanmıştır. Söz konusu paylaşıma ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız bilişim suçları ile mücadele etmek üzere 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. Bu doğrultuda yapılan incelemelerde "jitem.akrep" isimli hesap yöneticisinin 1976 doğumlu, M.B. isimli şahıs olduğu ve Emniyet Teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı görülmüştür. Şahsın yapmış olduğu paylaşımlar sebebiyle de hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz."

(Mehmet Kalay/İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Tuncay Özkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:00 Kaynak: İHA
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