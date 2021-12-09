Üye Girişi
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 215 motosiklet tahsis edildi - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 215 motosiklet tahsis edildi

09.12.2021 17:23
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 215 motosiklet tahsis edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen 215 motosikletin teslim töreni Ayasofya Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen 215 motosikletin teslim töreni Ayasofya Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Bu teşkilatın emrine vereceğimiz bu motorlarla var olan bu hizmet kalitemizi çok daha yükseklere çıkaracağız" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 215 adet motosiklet tahsis edildi. Ayasofya Meydanı'nda "Motosikletli Polis Timleri Motosiklet Teslim Töreni" gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş katıldı. İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş, tören öncesinde motosikletli polislerle sohbet etti. Yaptıkları görevlerle ilgili sorular sordu.

Tören, İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile başladı. Ayasofya-i Kebir Cami İmamı Bünyamin Topçuoğlu, dua okudu. Çevrede bulunan vatandaşlar töreni ilgiyle takip etti. Törenin ardından yeni motosikletler sirenlerini açarak Ayasofya Meydanı'nda görev için yola çıktı.

"Asayiş hizmetlerinden memnuniyet yüzde 77,4"

Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Önceliğimiz suçların işlenmeden önlenmesiyle ilgili tam bir saha hakimiyeti ortaya koyarak bu noktada bir mücadeleyi ortaya koymaktır. Suçlar işlendikten sonra da çok hızlı ve ivedi bir şekilde olacağı müdahale edip olayların aydınlatılması ve faillerinin yakalanarak adli mercilerin önüne koyulması noktasında da büyük bir gayret ortaya koymaktayız. Ortaya koyduğumuz bu gayret neticesinde bugün itibariyle sayıları 332 bini bulan emniyet mensubu bulan arkadaşlarımızın ortaya koyduğu gayret neticesinde TUİK'in 2020 yılı memnuniyet anketinde asayiş hizmetlerinden memnuniyet yüzde 77.4 ile birinci sıraya yükselmiştir. Bu rakam 2019'da yüzde 75.5'lik oranla birinci sıradaydı" dedi.

"Hizmet kalitemizi çok daha yükseklere çıkaracağız"

Tüm meslektaşlarına ortaya koyduğu emekleri için şükranlarını sunan Aktaş, "Hiç şüphesiz bu başarının altında nitelikli ve yeterli sayıdaki personelle birlikte teknolojinin en üst düzeyde kullanılması, araç gerecin en iyi şekilde teçhiz edilmesi ve bina ve ekipman yönüyle desteklenmesi yatmaktadır. Bugün de bu araç gereç parkımıza 215 tane motoru takviye edeceğiz. Bu teşkilatın emrine vereceğimiz bu motorlarla var olan bu hizmet kalitemizi çok daha yükseklere çıkaracağız. Motorlar vasıtasıyla çok hızlı bir şekilde sahada hakimiyetimizde çok ciddi artış olacağı da muhakkaktır" diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti. Ayasofya Meydanı'nda yola çıkan motosikletlerin Türkiye'nin her yerinde görev yapacağını dile getirdi. - İSTANBUL

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 215 motosiklet tahsis edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 215 motosiklet tahsis edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 215 motosiklet tahsis edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 215 motosiklet tahsis edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 215 motosiklet tahsis edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mehmet Aktaş, Motosiklet, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 215 motosiklet tahsis edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Twitter açıkladı! Türkiye'de en çok kim konuşuldu? 17:21 Twitter açıkladı! Türkiye'de en çok kim konuşuldu?
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı 15:44 Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! 15:10 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı

Son Dakika Haberleri
17:21 Twitter açıkladı! Türkiye'de en çok kim konuşuldu?
17:00 Merkez Bankası rezervleri 124 milyar dolara geriledi
16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi
16:53 Süper Lig'de şaşkınlık yaratan ayrılık! Medhi Benatia sezonun ortasında futbolu bıraktı
16:48 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı
16:40 Vatandaşın dövize yatırdığı para rekor kırdı
16:23 Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı
16:17 DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor
16:15 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun!
16:11 ''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi
Bugünleri önceden gördü! Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki "Beşiktaş" maddesi gündem oldu Bugünleri önceden gördü! Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki "Beşiktaş" maddesi gündem oldu         
17:28
Meteoroloji'den 5 bölge için fırtına uyarısı! Şiddeti 100 kilometreyi bulacak Meteoroloji'den 5 bölge için fırtına uyarısı! Şiddeti 100 kilometreyi bulacak         
17:16
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika açacak Ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika açacak         
15:35
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf         
14:30
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu         
22:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 17:33:14. #1.11#
SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 215 motosiklet tahsis edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement