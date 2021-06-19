Emniyet Genel Müdürlüğü, ortadan kaybolduğu iddia edilen polisle iletişime geçildiğini duyurdu - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, "Gaziantep'te görev yapan bir polis memurunun, arkasında bir mektup bırakarak ortadan kaybolduğu" iddialarına ilişkin, "Söz konusu personelle irtibat sağlanmış, kendisi ile psikolog görüşmesi yapılmıştır" açıklaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, bazı sosyal medya platformlarında, "Gaziantep'te görev yapan bir polis memurunun, arkasında bir mektup bırakarak ortadan kaybolduğu" iddialarının yer alması üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, 18 Haziran'da meydana gelen olayda, söz konusu personel ile irtibat sağlandığı belirtilirken, personel ile psikolog görüşmesi yapıldığı bilgisi verildi. Ayrıca açıklamada, personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve kendisiyle yakından ilgilenildiği aktarıldı. - ANKARA