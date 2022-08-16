Malatya'da özel güvenlik görevlilerine eğitim - Son Dakika
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Malatya'da özel güvenlik görevlilerine eğitim

16.08.2022 14:21
Malatya'da özel güvenlik görevlilerine eğitim

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişleri tarafından Malatya'daki Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren hastanelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişleri tarafından Malatya'daki Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren hastanelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleşen programda, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişleri tarafından Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastanelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerine, yetkileri ve bu yetkileri hangi durumlarda kullanabilecekleri, özel güvenlik hukuku, yetki alanı içinde ve dışında olan durumlar vatandaşla iletişim dersleri, genel kollukla iletişim suça müdahaleden sonra yapılması gereken işlemler gibi konular anlatıldı.

Programda ayrıca sağlıkta şiddetin önlenmesi amacıyla genel kolluk birim amirleri ve sağlık kuruluşları yöneticileri ile de istişarelerde bulunuldu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da özel güvenlik görevlilerine eğitim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da özel güvenlik görevlilerine eğitim - Son Dakika
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