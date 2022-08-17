Özel Harekat personeline "enerji silahı" eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Özel Harekat personeline "enerji silahı" eğitimi

17.08.2022 11:20
Özel Harekat personeline "enerji silahı" eğitimi

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığının ilgili birimlerine "enerji silahı" eğitimi verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığının ilgili birimlerine "enerji silahı" eğitimi verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, uçak kaçırma olaylarına ve uçak yolculukları sırasında oluşabilecek terörist saldırılara müdahalede kullanılmak üzere Özel Harekat Başkanlığının ilgili birimlerine TASER 7 enerji silahı kullanımı ve taktiksel eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Etkinlikte 5 gün şüphelilerin TASER 7 kullanılarak uçak ve yolculara zarar vermeden etkisiz hale getirilmesine ilişkin teorik ve pratik sunumlar ile uygulamaları yapıldı. Katılım sağlayan personele uluslararası geçerliliği olan katılım belgeleri ve sertifikalar verildi.

Eğitim sonunda envantere katılması için belirli sayıda cihaz, mühimmat ve yedek parça Özel Harekat Başkanlığına hibe edildi.

Güvenlik güçleri dar ve kapalı alan, içinde bulunan sistemlerin (elektronik, hidrolik ve benzeri) çok hassas ve kolayca zedelenebilir olması, dış ortamla basınç farkı, çok yakın mesafede yüzlerce yolcu bulunması dolayısıyla uçak içi kurtarma operasyonlarında ateşli silah kullanımını en son tercihlerden biri olarak görüyor. Bu da güvenlik güçlerinin operasyonel anlamda yürütülmesi gerçekten çok zor ve hassas bir durumla karşı karşıya kalmasına yol açıyor.

AXON ve TASER Cihazları Türkiye Temsilcisi ve Yetkili Distribütörü Ethan Hunter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TASER 7 enerji silahının güvenlik güçlerinin bu ihtiyaçlarına cevap verecek güçlü bir alternatif olduğunu söyledi.

Başta Airbus ve Boeing olmak üzere uçak üreticileriyle yapılan testlerde TASER cihazlarının uçak içinde kullanılması durumunda, uçağın elektronik, hidrolik sistemlerinin, kokpit cam ve aksamlarına zarar verilmediğinin ortaya konulduğunu dile getiren Hunter, yenilenen uçak modellerine göre de bu testlerin aralıksız devam ettiğini belirtti.

TASER cihazlarının 100'den fazla ülke güvenlik güçleri tarafından tercih edildiğini bildiren Hunter, 28 Mart 2003'te Atina'ya kaçırılan Türk Hava Yolları uçağındaki hava korsanının etkisiz hale getirilmesinde bu cihazların kullanıldığını ve kimsenin burnu kanamadan durumun kontrol altına alındığını ifade etti.

Üretildiği anda kayda başlıyor

TASER enerji silahları ailesinin son üyesi olarak geliştirilen TASER 7, iki kartuş atma özelliğiyle kullanıcıya birden fazla hedefe aynı anda yönelme imkanı sağlıyor.

Kartuşlar 20 metre ilerleyebilse de enerji silahının etkili menzili 7,5 metreye ulaşıyor.

Pil, kartuş, gövde ve ekrandan oluşan TASER 7'ye, üretildiği andan itibaren yaptığı tüm işlemleri kayıt altına alması dolayısıyla "akıllı cihaz" da deniliyor. Açma, kapama, ateşleme, hangi kartuşun ateşlendiği, kimin ateşlediği gibi bilgiler kaydediliyor. Cihaz 36 bin kayıt yapabiliyor. Cihazın pili şarj edilmek için şarj istasyonuna takıldığında tüm bu kayıtlar merkeze iletiliyor. Bu sayede "balistik kayıt altına alma" işlemleri kolaylaşıyor, yetkisiz kullanımın önüne geçiliyor.

TASER 7, elektroşok cihazlarına benzetilse de önemli farklılıklar içeriyor. Elektroşok cihazları elektrik kıvılcımıyla yaratılan acıyla hedefi etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle cihazın hedefe temas etmesi gerekiyor. Temas sonucu hedefe elektrik akımı iletiliyor ve bu akımın sebep olduğu acıyla etkisizleştirme amaçlanıyor. Elektroşok cihazlarının acı eşiği yüksek kişilerde hedefi etkisizleştirmek yerine agresifliği artırdığı belirtiliyor. Cihaz, temas olduğu sürece akım vermeye devam ediyor.

TASER 7 ise şüpheliye atılan kartuşlar sayesinde geçici olarak nöromasküler etkisizleştirme sağlıyor. Beyinden kaslara giden sinirler bloke edilerek beynin kas gruplarını kontrolü engelleniyor. Bu etkisizleştirme beşer saniyelik sürelerde gerçekleştiriliyor. Bu süre sonunda cihaz kendisini otomatik olarak kapatıyor, kullanıcının istemsizce uzun süreli enerji vermesini engelliyor.

YORUMLAR
500
Çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili düzenleme! Gündüz çalışmayacaklar Çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili düzenleme! Gündüz çalışmayacaklar EGM'den 81 ile 'bekçi' genelgesi: Gündüz görev almayacaklar! EGM'den 81 ile 'bekçi' genelgesi: Gündüz görev almayacaklar!
Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Harekat personeline 'enerji silahı' eğitimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:19 Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
10:45 50 yaşındaki Defne Samyeli'nden bikinili paylaşın! Düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı
10:52 Ayakta durmakta güçlük çeken sarhoşların ilginç kavgası görüntülendi
10:35 Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku arttı! Bir yıl içinde 182,5 milyar dolar dış borç ödenmesi gerekiyor
10:28 İnişi gerçekleştiremeyen yardımcı pilot uçaktan atlayıp intihar etti
10:15 Bağcılar'da yapılan düğünde yakılan meşale patladı! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 11:47:42. #1.11#
SON DAKİKA: Özel Harekat personeline "enerji silahı" eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement