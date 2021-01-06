Emniyet Genel Müdürlüğü "pandemi desteği" dolandırıcılığına karşı uyardı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY, "pandemi desteği" ya da benzer isimlerle oluşturulan sahte site ve uygulamalara karşı vatandaşları uyardı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internette yer alabilecek olumsuzluklardan korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından örnek dolandırıcılık yazışması, internet sitesi ile yazılımın zararını gösteren ekran görüntüsü paylaşıldı.

Paylaşımda yapılan uyarıda şunlar kaydedildi:

"Pandemi desteği ya da benzer isimler altında oluşturulan sahte site ve uygulamalar, zararlı yazılım yükleme amaçlıdır. Bu tür aldatıcı linklere tıklamayın, size ulaşan linkleri başkalarıyla paylaşmayın. Yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılmayan duyurulara itibar etmeyin."