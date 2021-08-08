Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı: "Bu gayret söndürecek, bu birlik yeşertecek" - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü, yangın bölgelerinde aktif olarak görev alan TOMA'ların, soğutma çalışmalarına destek olduğu anların görüntülerini paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait sosyal medya hesapları üzerinden, yangın bölgelerinde aktif bir şekilde görev alan, söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olan Toplumsal Müdahale Araçlarının (TOMA) görüntüleri paylaşıldı. TOMA'ların soğutma çalışmalarına destek olduğu görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Soğutma çalışmasındayız. Bu gayret söndürecek. Bu birlik yeşertecek" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA