EGM deprem sonrası provokatif paylaşımlar için harekete geçti: 31 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan 234 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, 31 şahsın gözaltına alınarak, 9'unun tutuklandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki ilk depremden dolayı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşların adres ve lokasyon bilgilerinin tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan depreme ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 274 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 31 şahıs gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmıştır."

Açıklamada depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suiistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 24 adet oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin de kapatıldığı belirtilerek, "Resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek, cüzdanların dondurulması sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ANKARA