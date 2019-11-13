Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal tesislerini geliştirecek

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sosyal Tesisler Semineri"nde, kurumun 150 civarındaki sosyal tesisi hem işletme boyutuyla hem fiziki olarak geliştirilmesi değerlendiriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Aktaş, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Dairesi Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen "Sosyal Tesisler Semineri" açılış programına katıldı.

Seminerde konuşan Aktaş, "3 gün boyunca 150 civarındaki sosyal tesisimizi hem işletme boyutuyla hem fiziki olarak geliştirme yönüyle ele alacağız. Ümit ediyorum ki bu toplantının sonunda istişare ortamında yapılacak değerlendirmeler, bundan sonrası için bize yol gösterici ve daha iyi işler yapmamız hususunda bir rehber olacaktır. Sosyal tesislerimizin fiziki olarak geliştirilmesini dikkatinize sunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Polisin, bu vatanın huzuru, birliği ve beraberliği için gece gündüz demeden gayret sarf ettiğini vurgulayan Aktaş, bundan dolayı emniyet mensuplarının tesislerden en üst düzeyde istifade etme haklarının olduğunu aktardı. Aktaş, tesislerin işletilmesinde profesyonel mantıkla hareket edilmesini, tesislerde bir standart oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, şunları şunları kaydetti:

"Bu seminerin, çok verimli geçeceğini ve teşkilatımız için milat olacağını düşünüyorum, ümit ediyorum. Ayrıca belirtmek isterim ki birkaç yıl önce yapılan bu salonu bugün ilk programını yaparak hizmete açmış olduk. Burası da teşkilatımız açısından büyük bir kazanım oldu ve çok güzel bir salon haline geldi. Kapasitesi de oldukça büyük, 500-600 kişinin aynı anda oturabileceği bir salon ve teknik donanım itibarıyla da yeterli. Bu salonun, Emniyet Genel Müdürlüğümüze hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Programa, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Selami Hüner, Ahmet Şengün, Erhan Gülveren, Mehmet Fatih Serdengeçti, Adem Çakıcı, Resul Holoğlu, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Dairesi Başkanı Ayşegül Özcan ile diğer daire başkanları ve emniyet mensupları da katıldı.

Seminer programı 15 Kasım'a kadar devam edecek.