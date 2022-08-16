Diyarbakır'da temmuz ayı kaza bilançosu: 1 ölü, 401 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da temmuz ayı kaza bilançosu: 1 ölü, 401 yaralı

16.08.2022 11:04

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Diyarbakır'da temmuz ayında meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 401 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Diyarbakır'da temmuz ayında meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 401 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır'da temmuz ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre, 422 kazada, 401 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Kazaların 229'u ölümlü ve yaralanmalı olurken 193'ünün ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında meydana gelen 2 bin 846 kazada ise 2 bin 230 kişi yaralanırken, 12 kişi öldü. Kazaların bin 333'ü ölümlü ve yaralamalı olurken, bin 513'ü ise maddi hasarlı kaza olarak meydana geldi.

Sürücü hatalarının kazalara neden olduğu açıklanan istatistiklerde, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise araç hızı, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak ifade edildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da temmuz ayı kaza bilançosu: 1 ölü, 401 yaralı - Son Dakika

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