Elazığ'da temmuz ayında 277 kaza meydana geldi - Son Dakika
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Elazığ'da temmuz ayında 277 kaza meydana geldi

10.08.2022 10:29

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Elazığ'da temmuz ayında meydana gelen 277 kazada 1 kişi hayatını kaybederken 210 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Elazığ'da temmuz ayında meydana gelen 277 kazada 1 kişi hayatını kaybederken 210 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'da temmuz ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 277 kazada 210 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 115'i yaralanmalı olurken, 162'si ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da temmuz ayında 277 kaza meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da temmuz ayında 277 kaza meydana geldi - Son Dakika
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