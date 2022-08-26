Kütahya'daki her iki trafik kazası da saniye saniye KGYS kameralarına yansıdı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yaya geçidini kullanmayan bayana otomobil işte böyle çarptı - Son Dakika

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