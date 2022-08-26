Yaya geçidini kullanmayan bayana otomobil işte böyle çarptı - Son Dakika
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Yaya geçidini kullanmayan bayana otomobil işte böyle çarptı

26.08.2022 12:24
Yaya geçidini kullanmayan bayana otomobil işte böyle çarptı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kütahya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazası görüntülerini paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kütahya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazası görüntülerini paylaştı.

Kütahya Adnan Menderes Bulvarı üzerinde U dönüşü yapan otomobil, yaya geçidini kullanmayan bayana çarptı. Kazada ismi belirtilmeyen bayanın yaralandığı öğrenildi.

Kütahya'daki ikinci trafik kazası ise maddi hasarla atlatıldı. Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Germiyan Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kütahya'daki her iki trafik kazası da saniye saniye KGYS kameralarına yansıdı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaya geçidini kullanmayan bayana otomobil işte böyle çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaya geçidini kullanmayan bayana otomobil işte böyle çarptı - Son Dakika
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