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"Ölmüş" etiketi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında tweet atan 30 kişiye yasal işlem - Son Dakika

"Ölmüş" etiketi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında tweet atan 30 kişiye yasal işlem

03.11.2021 14:17

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş hashtagi (etiket) altında dezenformasyon yaptığı tespit edilen 30 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş hashtagi (etiket) altında dezenformasyon yaptığı tespit edilen 30 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Bu sabah sosyal medya platformu Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş etiketi altında paylaşımlar yapılmaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Twitter'da açılan söz konusu etiketin altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif nitelikte paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahsın tespit edilerek, haklarında gerekli yasal işlem ve çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Paylaşımların yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva ettiği kaydedilen açıklamada, paylaşımlar hakkında gerekli çalışmaların yapılarak adli mercilere gönderildiği aktarıldı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Ölmüş etiketi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında tweet atan 30 kişiye yasal işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan, Hakaret, Twitter, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Ölmüş' etiketi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında tweet atan 30 kişiye yasal işlem - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Ölmüş" etiketi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında tweet atan 30 kişiye yasal işlem - Son Dakika
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