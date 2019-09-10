Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 81 ilde eş zamanlı "Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulamasını" gerçekleştirdi. 46 bin 796 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 30 bin 895 okul servis aracı denetlendi. Mevzuata uymamak, emniyet kemeri takmamak, fazla yolcu taşımak gibi ihlallerden dolayı 2 bin 303 sürücüye cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 346 okul servis aracı da trafikten men edildi. Denetimlerde, umuma acık yerlerde bulunan 338 bin 943 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalarda 946 aranan şüpheli yakalandı. - ANKARA