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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi

13.11.2021 10:52
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim-öğretim dönemi sürdürmeleri amacıyla ilköğretim, lise ve üniversite çevrelerinde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim-öğretim dönemi sürdürmeleri amacıyla ilköğretim, lise ve üniversite çevrelerinde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi.

Ülke genelinde 11 bin 636 ekip, 188 dedektör köpek ve 42 bin 771 personelin görev aldığı uygulama, 12 bin 318 noktada eş zamanlı yapıldı.

Uygulamada; 20 bin 562 okul çevresi, 7 bin 728 metruk bina ve 8 bin 416 park ve bahçe kontrol edildi. Bu kontrollerde 381 aranan şahıs yakalandı, 34 şahıs gözaltına alındı. 158 şahsa adli ve idari işlem, 534 şahsa idari para cezası uygulandı.

Uygulamada 143 bin 917 araç kontrol edildi. 3 bin 544 araca idari para cezası uygulandı, 488 araç trafikten men edildi, 86 aranan araç yakalandı.

Uygulamada ayrıca 36 bin 257 işyeri (oyun, internet, playstation salonu, kahvehane, iddia bayii, içkili yer, büfe) denetlendi, 287 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Uygulamada muhtelif miktarda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ile 316,50 gram kıyılmış tütün ve 383 paket kaçak sigara ele geçirildi. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirildi

Huzurlu Sokaklar Uygulaması, Emniyet Genel Müdürlüğü, Üniversite, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi - Son Dakika
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