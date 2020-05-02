Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak ikna çalışması sonucu, bölücü... - Son Dakika

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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak ikna çalışması sonucu, bölücü...
6 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'de faliyet yürüten G.D, E.Y, N.M. isimli 3 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/ YPG'de faliyet yürüten G.D, E.Y, N.M. isimli 3 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 03:55 Kaynak: İHA
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