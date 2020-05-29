Emniyet Genel Müdürlüğü: 'Yeni trafik cezaları' paylaşımları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce, sosyal medyada yer alan 'hayırlı olsun yeni trafik cezaları' başlığıyla paylaşılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medyada 'hayırlı olsun yeni trafik cezaları' başlığı altında gerçek dışı bilgiler yer aldığı ve paylaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Trafik idari para ceza miktarlarına ilişkin güncellemeler; her yılsonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak hesaplanmakta ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılarak 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmaktadır. Güncel trafik idari para cezası tutarlarına www.trafik.gov.tr adresinden ulaşılabilmekte olup, sosyal medyada yer alan gerçeği yansıtmayan bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.