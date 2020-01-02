Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı denetim bilançosunu açıkladı - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı denetim bilançosunu açıkladı

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı nedeniyle şehirlerarası ve şehiriçi yollarda yaptığı denetimlerde, 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı denetim bilançosunu açıkladı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı nedeniyle şehirlerarası ve şehiriçi yollarda yaptığı denetimlerde, 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldığını açıkladı.


Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yılbaşı nedeniyle, şehirlerarası ve şehiriçi yollardaki trafik yoğunluğunun diğer günlere oranla artış göstereceği değerlendirildi ve bu ortamın herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için trafik denetleme ve düzenleme faaliyetlerinin artırılması, hedef bölgelerde alkol denetimlerine ağırlık verilmesi, yoğun güzergah ve kavşaklarda görünür olunması gibi tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında, trafik güvenliğini sağlamak ve yılbaşı nedeniyle oluşan yoğunluktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak 2020 tarihlerinde ülke genelinde 'Yılbaşı Tedbirleri' kapsamında denetimler gerçekleştirildi" denildi.


Yapılan denetimlerde 10 bin 961 araç/sürücü denetlendiği, 2 bin 681 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı, 53 ticari araç sürücüsünün ise kış lastiği kullanmadığı tespit edildiği, bin 720 araç trafikten men edildiği, 2 bin 597 sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı, toplam 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:09 Kaynak: İHA
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