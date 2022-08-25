Emniyetten polislere "yetersiz kumanya dağıtıldığı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Emniyetten polislere "yetersiz kumanya dağıtıldığı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

25.08.2022 12:28
Emniyetten polislere "yetersiz kumanya dağıtıldığı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Malazgirt Zaferi'nin 951. yılı kutlamalarında görevli polislere dağıtılan kumanyaların yetersiz olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Malazgirt Zaferi'nin 951. yılı kutlamalarında görevli polislere dağıtılan kumanyaların yetersiz olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

EGM'nin sosyal medya hesabından, Malazgirt Zaferi kutlamalarında görev alan polislere dağıtılan kahvaltılık kumanyalarla ilgili iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

FETÖ destekli sosyal medya hesapları tarafından sürekli gündemde tutulmaya çalışılan iftiralara yenisinin eklendiği belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle gerçekleştireceği Bitlis ziyareti sırasında görev yapacak personelimize dağıtılan kahvaltılık kumanyalar ile ilgili çarpıtılmış iddialara yer verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, dağıtılan kumanyaların fotoğrafına da yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"25 Ağustos 2022'de görev alan personelimize kaşar peyniri, üçgen peynir, zeytin, tahin pekmez, bal, ekmek ve sudan oluşan ve görselde paylaşılan kahvaltı menüsü dağıtılmıştır. Daha önce de yürütülmek istenen benzer dezenformasyon faaliyetleri hakkında açıklama yapmamıza rağmen ısrarla bu tip dedikoduların dile getirtilmesinin iyi niyetten uzak olduğu açıktır. Türk polisini hedef alan algı operasyonlarını ve iftiraları esefle karşılıyoruz. Mesai arkadaşlarımız büyük fedakarlıkla çalışmakta ve her türlü ihtiyaçları en üst seviyede karşılanmaktadır. Bundan sonra da karşılanmaya devam edilecektir."

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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emniyetten polislere 'yetersiz kumanya dağıtıldığı' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emniyetten polislere "yetersiz kumanya dağıtıldığı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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