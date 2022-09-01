Cinayet ve yaralamalı olaylar lazerli atış yönü tespit kitiyle aydınlatılıyor - Son Dakika
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Cinayet ve yaralamalı olaylar lazerli atış yönü tespit kitiyle aydınlatılıyor

01.09.2022 17:00
Cinayet ve yaralamalı olaylar lazerli atış yönü tespit kitiyle aydınlatılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğünce kullanılan atış yönü tespit kitindeki lazer teknolojisiyle faili meçhul olaylar kısa sürede aydınlatılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünce kullanılan atış yönü tespit kitindeki lazer teknolojisiyle faili meçhul olaylar kısa sürede aydınlatılıyor.

Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şubesinin envanterinde kayıtlı atış yönü tespit kiti, yorgun merminin yanı sıra yaralama ve cinayetlerde nereden geldiği belli olmayan merminin tespitinde kullanılıyor.

Atış yönünü dakikalar içinde tespit eden kit sayesinde merminin çıktığı silah ile şüphelinin atış yönü bulunuyor.

Kit, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST KARADENİZ'de de sergileniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şubesi'nde görevli Komiser Yardımcısı Volkan Karadeniz, AA muhabirine, atış yönü tespit kiti aracılığıyla atışın nereden yapıldığını kısa sürede bulduklarını söyledi.

Merminin isabet ettiği noktaya lazer kitini taktıklarını anlatan Karadeniz, "Lazerlerimiz belli açılardan geliyor ve ileride belli noktada kesişiyor. Bu noktadan atış yapılmış demek oluyor." ifadelerini kullandı.

Karadeniz, atış yapılan noktaya gidip delil aradıklarını belirterek, "Böylelikle suçluyu yakalamış oluyoruz. Lazerlerden önce ip yöntemiyle tespit etmeye çalışıyorduk fakat lazerler işin içine girince işimizi daha kolaylaştırdı. Lazer sistemimiz hem pratik hem de kolay kullanımlı. Daha uzun mesafeyi, atış yapılan yeri bulmamıza olanak sağlıyor. Lazer sistemi ile yanılma payımız daha düşük." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinayet ve yaralamalı olaylar lazerli atış yönü tespit kitiyle aydınlatılıyor - Son Dakika

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