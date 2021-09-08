Emniyetten okul çevrelerinde denetim - Son Dakika

öğretim yılı dolayısıyla yurt genelindeki okul çevrelerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

EGM koordinesinde, yeni eğitim ve öğretim dönemi kapsamında, okul çevrelerinde eş zamanlı denetimler yapıldı. Bu kapsamda okul servis araçları ve şoförleri, okul yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, şans oyunları bayileri, kahvehaneler ve oyun salonları gibi yerler denetlendi. Denetimlere uyuşturucu, asayiş, çocuk şube, terörle mücadele, ilçe emniyet müdürlükleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, trafik birimleri ile güvenlik yönünden riskli bölgelerde özel harekat birimlerinden oluşan ekipler katıldı. Denetimler sırasında okul çevresindeki kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı, aranma kaydı bulunanlar gözaltına alındı.