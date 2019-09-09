Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğünde daire başkanlıkları yapılandırıldı
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Emniyet Genel Müdürlüğünde daire başkanlıkları yapılandırıldı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 35 olan daire başkanlığı sayısı, 13 daire başkanlığının yeniden yapılandırılmasıyla 28'e düşürüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğünde daire başkanlıkları yapılandırıldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 35 olan daire başkanlığı sayısı, 13 daire başkanlığının yeniden yapılandırılmasıyla 28'e düşürüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:15 
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