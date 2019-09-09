Emniyet Genel Müdürlüğünde daire başkanlıkları yapılandırıldı
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 35 olan daire başkanlığı sayısı, 13 daire başkanlığının yeniden yapılandırılmasıyla 28'e düşürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:15
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