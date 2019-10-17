Emniyet Genel Müdürlüğünde koordinasyon toplantısı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı.



Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında emniyet genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katılımıyla yapılan koordinasyon toplantısına, Teftiş Kurulu bölge başkanları, Polis Moral Eğitim Merkezi müdürleri ve il emniyet müdürleri de video konferans yöntemiyle katıldı. Emniyet Genel Müdürü Aktaş, konuşmasına 9 Ekim günü başlayan Barış Pınarı Harekatı'nda vatan için mücadele eden güvenlik güçlerine başarı dileklerini ileterek başladı. Harekata destek olmak amacıyla bölgede incelemelerde bulunduğunu belirten Aktaş, "Operasyon bölgesinde personelimize destek olmak ve bölgedeki ihtiyaçlarımızı yerinde görmek amacıyla genel müdür yardımcılarımız ve daire başkanlarımızdan oluşan bir heyetle Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak illerimizde detaylı incelemelerde bulunduk" dedi.



Aktaş, " Akçakale'de, Ceylanpınar'da, Kızıltepe'de, Nusaybin'de, Suruç'ta operasyonlar ağırlıklı olarak devam etmektedir. Sınır bölgelerimizde hassasiyet yüksek olduğu için buralarda canlı yayın yapan basın mensuplarının bulunduğu noktalarda güvenlik önlemlerinin arttırılması da büyük bir önem arz etmektedir. Bu konuda bölgede görev yapan basın mensuplarımızla koordineli bir şekilde, hassasiyet ve titizlikle hareket ederek gerekli güvenlik önlemleri ve tedbirleri planlandı. Hassasiyetle takibini yapalım" diye konuştu.



Toplantıda terörle mücadelede alınan önleyici tedbirlere değinen Aktaş, FETÖ, DEAŞ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı gösterilen mücadelenin titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi. Bu doğrultuda sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlar yapan kişiler hakkında siber suçlarla mücadele kapsamında gerekli yasal işlemler yapıldığını kaydeden Aktaş, "Konu ile ilgili olarak gerekli önem ve hassasiyeti göstererek takibini yapalım" dedi.



Aktaş, "Trafik kazalarını azaltmak, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz projeler kapsamında sahada yer alan nitelikli personel sayımızı da arttırarak trafik bilincini arttırmaya yönelik gayretlerimiz amacına ulaşacaktır" şeklinde konuştu.



Uyuşturucu ile mücadele, göçmen kaçakçılığı ve asayiş suçlarının önlenmesi amacıyla başarılı operasyonlar yürütüldüğünü dile getiren Aktaş, "Yürütülen bu çalışmalarımızı aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.



Aktaş, toplantının sonunda her alanda özveriyle görev yapan personele il emniyet müdürleri şahsında teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi. - ANKARA