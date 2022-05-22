Emniyet Genel Müdürlüğünden ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD'de yapılacak geniş katılımlı organizasyonlarla ilgili Türk vatandaşlarını uyararak, Amerikan polisinin gerçek mermi ve elektro şok kullanımı ihtimaline karşı protesto ve gösteri alanlarından uzak durulması çağrısında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, Amerika Birleşik Devletlerinde yapılacak geniş katılımlı organizasyonlarla ilgili Türk vatandaşlarını uyardı. Uyarıda, Amerikan polisinin geniş katılımlı organizasyonlarda çıkan protestolar için önlem almasına karşın geçmişte yaşanan olaylarda gerçek mermi ve elektro şok kullanımı, göz yaşartıcı gaz ile müdahale ve şiddet olaylarının unutulmaması gerektiği vurgulandı. Bu tip gösterilerin kontrol edilmesinin zor olduğu belirtilen açıklamada, gösteriler şiddet eylemlerine dönüşebileceği için bu yerlerden kaçınılması gerektiği belirtildi.

Türk vatandaşlarına kalabalıktan kaçınılması, dikkat çekici davranışlarda bulunulmaması, protesto ve gösteri alanlarından uzak durulması ve anlık gelişmeler için medyanın takip edilmesi önerildi. - ANKARA