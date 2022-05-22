Emniyet Genel Müdürlüğünden ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı - Son Dakika
Üye Girişi

Emniyet Genel Müdürlüğünden ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı

22.05.2022 11:53
Emniyet Genel Müdürlüğünden ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD'de yapılacak geniş katılımlı organizasyonlarla ilgili Türk vatandaşlarını uyararak, Amerikan polisinin gerçek mermi ve elektro şok kullanımı ihtimaline karşı protesto ve gösteri alanlarından uzak durulması çağrısında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD'de yapılacak geniş katılımlı organizasyonlarla ilgili Türk vatandaşlarını uyararak, Amerikan polisinin gerçek mermi ve elektro şok kullanımı ihtimaline karşı protesto ve gösteri alanlarından uzak durulması çağrısında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, Amerika Birleşik Devletlerinde yapılacak geniş katılımlı organizasyonlarla ilgili Türk vatandaşlarını uyardı. Uyarıda, Amerikan polisinin geniş katılımlı organizasyonlarda çıkan protestolar için önlem almasına karşın geçmişte yaşanan olaylarda gerçek mermi ve elektro şok kullanımı, göz yaşartıcı gaz ile müdahale ve şiddet olaylarının unutulmaması gerektiği vurgulandı. Bu tip gösterilerin kontrol edilmesinin zor olduğu belirtilen açıklamada, gösteriler şiddet eylemlerine dönüşebileceği için bu yerlerden kaçınılması gerektiği belirtildi.

Türk vatandaşlarına kalabalıktan kaçınılması, dikkat çekici davranışlarda bulunulmaması, protesto ve gösteri alanlarından uzak durulması ve anlık gelişmeler için medyanın takip edilmesi önerildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
ABD'de 39. Türk Günü ve Festivali renkli görüntüler oluşturdu ABD'de 39. Türk Günü ve Festivali renkli görüntüler oluşturdu Türkiye, dünyaca ünlü jet uçak üreticisini satın alıyor! Türkiye, dünyaca ünlü jet uçak üreticisini satın alıyor!
Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Tam Gemi Şok Denemeleri, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürlüğünden ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Tuğba Ekinci'den iddialı kareler: Havluyla poz verdi
11:39 Taksi sahibinin oğlu ile şoför arasında kavga yaşandı! Şoför başından vurularak hayatını kaybetti
11:36 Bodrum'da lahmacun neden 200 liradan satılıyor? Yetkili isim yanıtladı: Mutlaka bir nedeni vardır
11:35 Ünlü ilahiyatçı Hayrettin Karaman'dan Survivor çıkışı: İzlemek caiz değil
11:32 Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir
10:52 Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek, Fatih Terim hakkında ilk kez konuştu: Pazartesi günü yönetim kadromuzda değerlendireceğiz
10:40 Kripto para uygulamasında hesapları bloke olan iki gencin 200 bin liraları yok oldu
10:34 Hadise yeni imajıyla Khloe Kardashian'a benzetildi
10:32 Bomba iddia: DEVA Partisi, Abdullah Gül'ü "İkinci aday" olarak düşünüyor
10:06 Türkiye'de tanışmışlardı! Her şey yolunda giderken adam, karısını öldürdü, cesedi bavula koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 12:14:33. #1.13#
SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğünden ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement