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Emniyet Genel Müdürlüğünden alev püskürttüğü ileri sürülen "drone" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğünden alev püskürttüğü ileri sürülen "drone" açıklaması Açıklaması

30.07.2021 21:44
Emniyet Genel Müdürlüğünden alev püskürttüğü ileri sürülen

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur. Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının sebebi gibi gösterilmeye çalışılan söz konusu görüntüler, yabancı menşeili bir filmden alınmış ve gerçekmiş algısı yaratılmaya çalışılarak servis edilmiştir."

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Türkiye, Medya, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürlüğünden alev püskürttüğü ileri sürülen 'drone' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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