Emniyet Genel Müdürlüğünden 'bayrak' paylaşımı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü, Elazığ depreminde zarar gören evlerin yıkılması esnasında bir işçinin bayrak hassasiyetini gösteren videoyu paylaştı.



Emniyet Genel Müdürlüğü, Elazığ depreminde zarar gören evlerin yıkımı esnasında bir işçinin balkonda bulunan bayrağı fark etmesi üzerine, bayrağı alarak polis ekiplerine teslim ettiği videoyu paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi:



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