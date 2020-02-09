Emniyet Genel Müdürlüğünden 'bayrak' paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürlüğünden 'bayrak' paylaşımı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğünden 'bayrak' paylaşımı

13 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, Elazığ depreminde zarar gören evlerin yıkılması esnasında bir işçinin bayrak hassasiyetini gösteren videoyu paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden 'bayrak' paylaşımı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü, Elazığ depreminde zarar gören evlerin yıkılması esnasında bir işçinin bayrak hassasiyetini gösteren videoyu paylaştı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, Elazığ depreminde zarar gören evlerin yıkımı esnasında bir işçinin balkonda bulunan bayrağı fark etmesi üzerine, bayrağı alarak polis ekiplerine teslim ettiği videoyu paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi:


"Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... Gölgende bana da bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar: Yurda ay yıldızın ışığı yeter." - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Elazığ, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı
İBB'nin ulaşım zammı protesto edildi: Gözaltılar var Yıkımda işçinin bayrak hassasiyeti duygulandırdı Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu
17:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 18:10:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyet Genel Müdürlüğünden 'bayrak' paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]