Emniyet Genel Müdürlüğünden bekçilerle ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürlüğünden bekçilerle ilgili açıklama - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğünden bekçilerle ilgili açıklama

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında bekçilerin ehliyet, liyakat ve eğitim düzeyleri hakkında çıkan haberlere cevaben açıklama yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden bekçilerle ilgili açıklama, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında bekçilerin ehliyet, liyakat ve eğitim düzeyleri hakkında çıkan haberlere cevaben açıklama yayımladı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonunda kabul edilmesinin ardından bazı basın yayın organlarında bekçilerin ehliyet, liyakat ve eğitim düzeyleri hakkında çıkan haberlere cevaben açıklama yayımladı. Açıklamada, çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapacak kişilerin Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığında 3 ay üst düzey eğitim gördüğü, atandıkları bölgelerde de 2 aylık uygulamalı eğitimden geçtikleri ve görevleri süresince de belirli periyotlarla hizmet içi eğitime tabi tutulmaya devam edildikleri kaydedildi. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinde halen 21 bin 292 çarşı ve mahalle bekçisinin görev yaptığı belirtilen açıklamada, 2016 yılından bugüne kadar alımı yapılan 19 bin 706'sının lise, 3 bin 137'sinin yüksekokul, 3 bin 943'ünün lisans ve 29'unun da yüksek lisans mezunu olduğu belirtildi.


Konuya ilişkin olarak Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifinin TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edilmesinin ardından, bekçilerin ehliyet, liyakat ve eğitim düzeyleri hakkında bazı basın yayın organlarınca kamuoyuna yanlış bilgiler verilmektedir. Söz konusu yanlış bilgiler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur: Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapacak olanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademi Başkanlığınca 3 ay süreyle üst düzey eğitime tabi tutulur ve bu eğitimi başarıyla sonlandıranlar görev yapacakları illere gönderilirler. Gönderildikleri illerde de göreve başlamadan önce 2 ay süreyle uygulamalı eğitimden geçirilirler. Ayrıca göreve başladıktan sonra da belli periyotlarla hizmet içi eğitime tabi tutulmaya devam edilirler. Teşkilatımız bünyesinde halen 21 bin 292 Çarşı ve Mahalle Bekçisi görev yapmaktadır. Bunlardan 2016 yılından bugüne kadar alımı yapılan 19 bin 706'sının; 12 bin 1'i (yüzde 60,90) lise, 3 bin 137'si (yüzde 15,91) yüksekokul, 3 bin 943'ü (yüzde 20) lisans ve 29'u (yüzde 0,15) ise yüksek lisans mezunlarından oluşmaktadır." - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

23 çocuğu rehin alan şahıs polis tarafından öldürülürken, eşini de köylüler döverek öldürüldü
"Türkiye'de ilk koronavirüs vakası" iddiası! Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na bağış yapan Başkent Gaz'dan açıklama: Hukuka ve vicdana uygun Polis okulunda uyuz tatili

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 16:33:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyet Genel Müdürlüğünden bekçilerle ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]