Emniyet Genel Müdürlüğünden çakmak gazı açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürlüğünden çakmak gazı açıklaması - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğünden çakmak gazı açıklaması

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Adana'nın Seyhan ilçesinde 8-10 yaşlarındaki çocukların marketten aldıkları çakmak gazını kokladıkları" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden çakmak gazı açıklaması, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü, " Adana'nın Seyhan ilçesinde 8-10 yaşlarındaki çocukların marketten aldıkları çakmak gazını kokladıkları" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Adana'nın Seyhan ilçesinde, 8-10 yas¸larındaki çocukların marketten aldıkları çakmak gazını kokladıkları" s¸eklinde haberlere rastlandığı ifade edildi.

Çıkan haberlere ilişkin, 26 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Uçucu Maddelerin Zararlarından I·nsan Sagˆlıgˆının Korunmasına Dair Kanun'un birinci maddesindeki, "Bu Kanun, kırtasiye malzemesi, boya incelticisi, çakmak gazı ve benzeri ile yapıs¸tırıcı olarak kullanılan ve uçucu madde ihtiva eden ürünleri kapsar." fıkrası anımsatıldı.

Yükümlülüklere aykırı hareket eden kis¸iler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "sagˆlık için tehlikeli madde temini" bas¸lıklı 194'üncü maddesi hükmünce adli is¸lemler yapıldığı belirtildi.

Polisin çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, ögˆrencilerin egˆitim ve ögˆretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sagˆlamak için 2018 ve 2019'da okul c¸evreleri ile o¨gˆrenci yurtlarına yakın alanlarda denetim uygulamaları yaptığı aktarıldı.

Uygulamalar kapsamında, okul çevrelerinde bulunan park, bahc¸e, metruk binalar, alkol satan yerler, o¨zellikle ac¸ık ve paket olarak tu¨tu¨n mamu¨llerinin satıs¸ının yapıldığı yerler, ic¸kili yerler, iddia-ganyan bayileri, kahvehaneler, internet-oyun salonları gibi umuma ac¸ık yerlerde 81 ilde es¸ zamanlı olarak çocuk ve genc¸lerin korunmasına yo¨nelik 14 ayrı denetim yapıldığı belirtildi.

Düzenlemenin yapıldıgˆı tarihten bugüne kadar TCK'nin 194'u¨ncu¨ maddesi kapsamında "C¸akmak gazının usule aykırı satıs¸ından" dolayı, 39 kişi hakkında adli is¸lem yapıldığı bilgisi verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:56 Kaynak: AA
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