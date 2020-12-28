Emniyet Genel Müdürlüğünden Ceyhan'a araç desteği - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2 minibüs ile 6 motosiklet gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen programla ekip araçlarının tanıtımı yapıldı.

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, yaptığı konuşmada, İlçe Emniyet Müdürlüğünün görev sahasının birçok ilden geniş olduğunu söyledi.

Ekiplerin başarılı çalışmalara imza attığını aktaran Yılmaz, "Araç konusunda yetkililerden büyük destek alıyoruz. 2 minibüs ile 6 tam donanımlı motosiklet emniyet müdürlüğümüze teslim edildi. Motosikletin 3'ü yunuslarda, 2'si narkotik ve biri ise trafikte kullanılacak. Minibüsler ise biri narkotik ve diğeri trafikte kullanılacak." diye konuştu.

Ceyhan Emniyet Müdürü Alper Tunga Berberoğlu da araç filosunun güçlendindiğini belirterek, olaylara daha hızlı şekilde müdahalede bulunacaklarını ifade etti.