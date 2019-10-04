Emniyet Genel Müdürlüğünden, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı...
49 dakika önce
Emniyet Genel Müdürlüğünden, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı operasyonda patlayıcı maddelerin ele geçirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:50 Kaynak: AA
Emniyet Genel Müdürlüğünden, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı operasyonda patlayıcı maddelerin ele geçirildiği bildirildi.
HDP önünde eylem yapan bir baba, PKK'nın kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini açıkladı Aranan zanlı, yakalanmamak için kadın kıyafetiyle evine girip çıkıyormuş Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Diyarbakır'da 2 terörist patlayıcılarla yakalandı CHP Sözcüsü Öztark'tan Bahçeli'ye "Kılıçdaroğlu" cevabı: Ellerine geleni artlarına koymasınlar