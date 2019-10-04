Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğünden, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı...
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Emniyet Genel Müdürlüğünden, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı...

49 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğünden, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı operasyonda patlayıcı maddelerin ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı..., System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğünden, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı operasyonda patlayıcı maddelerin ele geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:50 Kaynak: AA
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